В НФ предлагают запретить въезд российского автотранспорта из Крыма на материковую Украину
17:47, 10 декабря 2015Политика
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Народный депутат, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза предлагает парламенту запретить въезд автотранспорта, зарегистрированного в России, на материковую часть Украины через контрольные пункты въезда-выезда с территории аннексированного Россией Крыма.
Юрий Береза предлагает закрыть админграницу с Крымом для российских автомобилей / УНИАН
Соответствующий законопроект №3606 Береза зарегистрировал в Раде 9 декабря.
Документом предлагается внести указанные изменения в статью 10 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".
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Согласно пояснительной записке к проекту закона, его задачей является "ограничение возможностей агрессора и его пособников из числа местных коллаборантов по свободному перемещению через административную границу между материковой Украиной и АРК и ведению ими коммерческой деятельности, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет близость к материковой Украине".
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