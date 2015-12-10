В НФ предлагают запретить въезд российского автотранспорта из Крыма на материковую Украину

Соответствующий законопроект №3606 Береза зарегистрировал в Раде 9 декабря.

Документом предлагается внести указанные изменения в статью 10 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Читайте такжеКрымские оккупанты рассказали о сроках ЧС на полуострове

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его задачей является "ограничение возможностей агрессора и его пособников из числа местных коллаборантов по свободному перемещению через административную границу между материковой Украиной и АРК и ведению ими коммерческой деятельности, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет близость к материковой Украине".