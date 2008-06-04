Луценко отказался комментировать отравление Ющенко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не имеет никакой информации, чтобы комментировать отравление кандидата на должность главы государства Виктора ЮЩЕНКО во время выборов Президента Украины в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию Ю.ЛУЦЕНКО выразил вчера на пресс-конференции в Харькове, комментируя по просьбе журналистов заявление народного депутата Давида ЖВАНИИ о том, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

По словам министра, из-за отсутствия такой информации ему не о чем говорить. «Я не буду комментировать того, чего не знаю, я не имею ни одной служебной и неслужебной информации относительно отравления, поэтому в данном случае не имею что комментировать. Строить догадки на деле, которое имеет общегосударственный вес, не собираюсь», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.