Луценко отказался комментировать отравление Ющенко
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Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не имеет никакой информации, чтобы комментировать отравление кандидата на должность главы государства Виктора ЮЩЕНКО во время выборов Президента Украины в 2004 году.
Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию Ю.ЛУЦЕНКО выразил вчера на пресс-конференции в Харькове, комментируя по просьбе журналистов заявление народного депутата Давида ЖВАНИИ о том, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.
По словам министра, из-за отсутствия такой информации ему не о чем говорить. «Я не буду комментировать того, чего не знаю, я не имею ни одной служебной и неслужебной информации относительно отравления, поэтому в данном случае не имею что комментировать. Строить догадки на деле, которое имеет общегосударственный вес, не собираюсь», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.