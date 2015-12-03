Керри подтвердил незыблемую позицию США по санкциям против России
18:08, 03 декабря 2015Политика
803 0
Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил неизменную позицию США относительно необходимости сохранения санкций против России до полной имплементации Минских договоренностей.
Керри поговорил с Порошенко по телефону / Фото УНИАН
Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
Читайте также"Мы в одной антитеррористический коалиции": Порошенко призвал объединиться в борьбе с терроризмом
Кроме того, Порошенко выразил соболезнования американскому народу в связи с гибелью людей в результате стрельбы в городе Сан-Бернардино (Калифорния).
Ранее сегодня секретарь Государственного департамента США Джон Керри заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что международные санкции против Российской Федерации будут действовать до полного выполнения Минских соглашений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter