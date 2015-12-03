Керри подтвердил незыблемую позицию США по санкциям против России

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Кроме того, Порошенко выразил соболезнования американскому народу в связи с гибелью людей в результате стрельбы в городе Сан-Бернардино (Калифорния).

Ранее сегодня секретарь Государственного департамента США Джон Керри заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что международные санкции против Российской Федерации будут действовать до полного выполнения Минских соглашений.