В НФ вступились за Яценюка: великие "разоблачители" не ищут правды, им нужна только сенсация

Об этом во время Согласительного совета заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы не слышим доказательств. Только циничные спекуляции, фантазии и домыслы. Великие "разоблачители" не спешат в прокуратуру, зато не исчезают с телеэкранов. Они не ищут правды. Им нужна только сенсация", - подчеркнул глава фракции.

Он подчеркнул, что популисты действуют в унисон с кремлевской пропагандой.

"Россия потратила на дискредитацию Украины в мире миллиарды долларов и годы усилий. Синхронные действия внешнего агрессора и местных популистов направлены на один результат – доказать несостоятельность коалиции, правительства, всей власти, а заодно и Украины. Пора опомниться! Потому что ситуация все больше начинает напоминать 2005-2006 годы", - отметил Максим Бурбак.