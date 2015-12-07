Полиция расследует избиение помощника Соболева начальником полиции Кривого Рога

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, проведение этого расследования находится под личным контролем руководства управления.

По данным правоохранителей, Чернявский обратился с заявлением о его избиении в ночь с 5 на 6 декабря.

«Сообщаем, что по факту причинения телесных повреждений Чернявскому сотрудником полиции материалы собраны в полном объеме и зарегистрированы в журнале единого учета Дзержинского отделения полиции Кривого Рога. По данному факту продолжается проверка. С результатами служебного расследования общественность будет ознакомлена в ближайшее время», - отмечается в сообщении полиции.

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Заявителю, который сообщил об избиении его руководителем подразделения полиции, выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители опросили всех свидетелей конфликта, включая работников полиции.

Поскольку один из участников конфликта - полицейский, 8 декабря собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Напомним, поздно вечером 5 декабря нардеп Соболев на своей странице в Facebook сообщил, что его помощника Чернявского избил начальник полиции Кривого Рога Валерий Лютый.

«Начальник Криворожской полиции Лютый схватил за горло и ударил головой о стену моего помощника Виталия Чернявского. Произошло это после того, как Виталий отказался покидать помещение мэрии Кривого Рога из-за сообщения о минировании, которое поступило, наверное, раз в 15-ый», - сообщил депутат.

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