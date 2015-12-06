Начальник Криворожской полиции ударил головой об стену помощника депутата

Начальник полиции Кривого Рога схватил за горло и ударил головой об стену помощника народного депутата Егора Соболева, бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия Чернявского, сообщает ТСН.ua.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили сам Соболев, народный депутат Семен Семенченко и активист, бывший боец батальона "Донбасс" Евгений Шевченко.

По словам Соболева, инцидент произошел после того, как Чернявский отказался покидать помещение мэрии Кривого Рога после сообщения о "заминировании".

По словам Шевченко, начальник полиции кричал, что никого не бил, опасаясь самосуда. Но Шевченко заверил, что есть множество свидетелей избиения. Соболев написал, что ему позвонила начальник Национальной полиция Хатия Деканоидзе и заверила, что берет расследование этого случая под личный контроль.

Напомним, в Кривом Роге уже третью неделю продолжается выборная эпопея. Во втором туре выборов мэра кандидат от "Самопомощи" Юрий Милобог выиграл в шести из семи районов города, однако в самом отдаленном – Ингулецком – зафиксировали аномальную явку избирателей. В результате выборы выиграл Юрий Вилкул от "Оппозиционного блока" с преимуществом в семь сотен голосов. Его спешно объявили мэром, не рассмотрев жалобы оппонента.

После этого, горожане вышли на митинг из-за результатов голосования. Люди требуют отмены результатов.

"Самопомощь" подала иск в суд, который удовлетворил одну из апелляций и постановил на спецучастках 6 районов Кривого Рога пересчитать голоса.

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