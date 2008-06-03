Клюев знает, что дороже нефти и золота

Власть должна выработать единый подход к техническому перевооружению украинских атомных электростанций. Об этом заявил в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, комментируя решение научно-технического совета Минтопэнерго одобрить возможность использования в Украине канадских атомных реакторов CANDU.

Он напомнил, что 20 мая 2008 года научно-технический совет Минтопэнерго одобрил возможность использования канадских атомных реакторов CANDU на украинских АЭС.

По его мнению, Украина и далее должна использовать реакторы типа ВВЭР, поскольку они «значительно дешевле, а также государство обладает высококвалифицированными специалистами по их проектировке и обслуживании».

«Поспешные попытки лоббировать конкретного западного производителя, будь-то канадский или французский, могут привести к огромным дополнительным затратам государства, а значит – к еще большей зависимости»- подчеркнул А.КЛЮЕВ. Он отметил, что проблему обучения тысяч квалифицированных специалистов нельзя недооценивать. По его словам, «интеллектуальный ресурс нации намного дороже нефти и золота».

А.КЛЮЕВ считает, что намерения покупать лицензированные проекты для строительства новых энергоблоков АЭС в России или Канаде, говорят о «безответственном отношении власти к отечественной науке». Экс-вице-премьер-министр считает, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить свою независимость в атомной отрасли – в первую очередь за счет развития собственного интеллектуального потенциала.

А.КЛЮЕВ назвал «абсолютно неадекватными» шаги правительства по изменению системы управления в атомной энергетике. Он считает правильным решение правительства В.ЯНУКОВИЧА о создании вертикально интегрированного государственного концерна, который объединял все предприятия атомной промышленности. По его словам, «сегодняшняя перетасовка предприятий и системы управления негативно повлияет на их деятельность – любая подобная реформа отвлекает минимум на год от эффективной работы».

Как известно, 17 апреля 2008 года правительство Ю.ТИМОШЕНКО поручило Минтопэнерго окончательно ликвидировать концерн "Укратомпром" и подать на утверждение правительства документы по созданию госконцерна "Ядерное топливо". Правительство вывело из состава “Укратомпрома” “Восточный горно-обогатительный комбинат”, “Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд”, “Смолы”, “Днепровский завод прецизионных труб”, а также “Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии”, на базе которых и будет создаваться новый госконцерн “Ядерное топливо”.