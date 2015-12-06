Порошенко заверил, что он, Яценюк, Гройсман и Шокин не имеют влияния на антикоррупционного прокурора

Об этом глава государства сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам. По его словам, коррупция для Украины представляет не меньшую угрозу, чем агрессор на востоке страны. Президент уверяет, что сегодня созданы все условия для эффективной борьбы с коррупцией: завершено создание всех структур, набраны по процедуре прозрачного конкурса детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Читайте такжеАнтикоррупционный прокурор планирует завтра начать работу над материалами«Какие две вещи нужны, чтобы антикоррупционный прокурор работал эффективно: независимость (никто не должен иметь возможность давить на антикоррупционного прокурора), и он должен иметь доверие у общества; если он возбудит (дело) против того или иного политика, чиновника высшего звена, то очень легко в нашей стране, пользуясь свободой слова, попробовать организовать публичную дискредитацию этого решения», - отметил Петр Порошенко.

«Процедурно, по закону антикоррупционный прокурор - высшая позиция, на которую не имеет возможности влиять никто: ни генеральный прокурор, ни премьер, ни спикер парламента, ни президент - никто», - заявил он.

Также президент заявил, что общество должно требовать от Национального антикоррупционного бюро Украины и антикоррупционного прокурора быстрых результатов в борьбе с коррупцией.

«Мы ждем от Артема Сытника (директора Национального антикоррупционного бюро - УНИАН) и Назара Холодницкого (руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры) эффективной работы по публичной, прозрачной и эффективной реализации тех наработок, которые были у детективов и, я думаю, что общество имеет право так же, как и президент, ждать и требовать, чтобы эти результаты были быстрыми и эффективными», - отметил глава государства.