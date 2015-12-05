Мы вернем Крым с началом распада российской империи - Саакашвили

Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили считает, что Украине «удастся вернуть Крым с началом распада российской империи».

«У нас должна быть выработана целенаправленная политика на государственном уровне. Действия наших гражданских активистов - это крик души, это крик должен доходить к власти, к правительству Украины», - отметил Саакашвили в комментарии Крим.Реалии, сообщает Радио Свобода.

Он также убежден, что «Правительство Украины должно иметь четкую программу, которая не должна меняться изо дня в день. Я уверен, что мы вернем Крым с началом распада российской империи, который абсолютно неизбежен, но мы должны к этому готовиться. И не только активисты должны там мерзнуть, а правительство этой огромной страны должно сказать четко, чего оно хочет, я уверен, что мы сможем выработать на государственном уровне такую программу».

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«Я прожил почти всю жизнь в условиях оккупации Абхазии, и для меня это больная тема. Я так хорошо понимаю крымчан, особенно тех, кого выгнали оттуда», - отметил председатель Одесской облгосадминистрации.