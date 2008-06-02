В приведении к присяге судей КС регионалы нашли одну загвоздку

Фракция Партии регионов не будет выступать против приведения к присяге судей Конституционного Суда Украины, если будет решена правовая коллизия относительно Сюзанны СТАНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что вопрос приведения к присяге судей КС должен рассматриваться завтра. «Но если завтра выносить этот вопрос, то все-таки нужно решить вопрос по СТАНИК, поскольку материалы находятся в судебном процессе», - сказал он.

При этом он заверил, что если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет меры, которые выведут этот вопрос из юридической коллизии, то фракция Партии регионов не будет иметь оснований, чтобы выступать против приведения судей КС к присяге.

Как сообщал УНИАН, Президент по своей квоте назначил трое судей Конституционного Суда вместо уволенных Сюзанны СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

1 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

19 июня 2007 года глава государства освободил В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с подачей ими заявлений об отставке.

25 марта 2008 года Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. В свою очередь, Президент, в соответствии с этим решением ВСУ, 2 апреля восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

Вместе с тем 3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года №368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины». Как сказано в документе, С.СТАНИК уволена «в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины».