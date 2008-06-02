Народной Самообороне перепало от Президента за ультиматумы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов отдельно встретиться с представителями «Народной самообороны» в случае их отказа от выдвижения ему ультиматумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что сегодня В.ЮЩЕНКО провел встречу с народными депутатами - членами фракции «Наша Украина – Народная самооборона», во время которой были обсуждены актуальные вопросы повестки дня работы этой фракции в Верховной Раде.

Глава государства, по словам его пресс-секретаря, выразил готовность провести встречу с членами «Народной самообороны».

«Я готов это сделать и всегда буду готов встретиться. Одна только просьба к тем, кто будет представлять «Народную самооборону»: никаких ультиматумов Президенту. Либо идите в другие институты со своими ультиматумами, либо, если хотите диалога – пожалуйста, заходите, как нормальные, воспитанные люди к Президенту своей страны», - процитировала В.ЮЩЕНКО пресс-секретарь И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, представители «Народной самообороны» отказались сегодня, 2 июня, от встречи с Президентом. Как объяснил народный депутат Олесь ДОНИЙ, поскольку им было отказано в отдельной встрече, то сегодня они не будут принимать участия во встрече В.ЮЩЕНКО с членами фракции НУ-НС.

“Народная самооборона” настаивает на отставке Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента, и Александра МЕДВЕДЬКО – с должности генерального прокурора.