БЮТ и НУ-НС завтра поругаются из-за кадрового вопроса?

Фракция БЮТ настаивает на рассмотрении завтра в Верховной Раде вопроса относительно Государственной программы приватизации и смены руководства Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что ВР должна срочно решить эти вопросы, чтобы разблокировать деятельность Фонда госимущества.

Со своей стороны лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что фракция не против рассмотрения приватизационных вопросов. При этом, по его словам, НУ-НС не видит необходимости связывать рассмотрение Госпрограммы приватизации с кадровыми вопросами.