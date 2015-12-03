Луценко убежден, что до конца года состав ЦИК обновят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции, отвечая на вопрос относительно кандидатур от «БПП» в состав ЦИК.

“Мы подали президенту 13 кандидатур. Другие фракции также подали где-то около 10 в сумме. Президент, соответственно, внесет свое видение”, - сказал депутат.

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В то же время Луценко не назвал фамилии своих кандидатов.

На вопрос, есть ли среди этих кандидатов координатор Общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, он ответил: “Есть она среди них. Один из депутатов предложил Ольгу Айвазовскую”.

В то же время на вопрос, когда он прогнозирует рассмотрение этого вопроса, Луценко выразил мнение, что в понедельник, 7 декабря, на совещании с фракциями президент коснется этого вопроса. “До конца года мы это примем. Здесь нет никаких сомнений”, - сказал лидер фракции «БПП».

Он добавил, что все избирательные кампании завершены и необходимо изменить большую часть ЦИК, которая отслужила свой срок.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года прошел год после истечения срока полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Фракция «Самопомич» предложила кандидатом на должность члена ЦИК Евгения Радченко, фракция «Батькивщина» - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

Во фракции «Народный фронт» 24 ноября заявили, что будут подавать в ЦИК кандидатуры министра Кабмина Анны Онищенко, нынешнего члена комиссии Андрея Магеры и преподавателя Киево-Могилянской академии Леонтия Шипилова.

В “Оппозиционном блоке” заявили о намерении предложить в состав Центризбиркома 6 кандидатур, среди которых есть несколько действующих членов ЦИК.

В свою очередь депутат из фракции «БПП» Сергей Лещенко 26 ноября отмечал, что во фракции обсуждаются 13 кандидатур. “Головчук Виталий, Дубас Богдан, Швец Ирина, Ковтунец Владимир, Кириченко Юлия, Загоруйко, Зубрицкая, Ребецький, Стеценко Семен, Жолткова, Кустова, Ольга Айвазовская, Вербенский”, - назвал тогда депутат кандидатуры в состав ЦИК.