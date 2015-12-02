В БПП заявляют, что только ликвидация ПМР устранит военную угрозу для Украины
Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз считает, что только ликвидация самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики устранит военную угрозу на границах Украины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Только полный демонтаж ПМР как российского форпоста в регионе, как "серой зоны" на территории Молдовы может предоставить гарантии безопасного развития стран региона и устранить военные угрозы на наших границах", - написала она.
Член комитета по национальной безопасности и обороне отметила, что "чем больше Россия будет "качать" ситуацию в Молдове и Украине, тем жестче должна быть блокада Приднестровья".
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"Действия РФ в Молдове на фоне псевдовыборов в непризнанном Приднестровье являются продолжением российской политики дестабилизации в регионе, провокации массовых беспорядков, поощрения сепаратизма", - считает депутат.
По мнению Фриз, "проигрыш пропрезидентских сил в Приднестровье не является основанием для смягчения политики в отношении официального Тирасполя".
"Фактически мы видим смену одних пророссийских марионеток на других. Убеждена, что уровень невоенного давления на Тирасполь не должен уменьшаться", - отметила она.
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Напомним, что 29 ноября состоялись выборы как в Верховный Совет ПМР, так и выборы в местные органы власти самопровозглашенной республики.
По сообщениям СМИ, 31 из 43 победителей (депутаты ВС ПМР избираются по мажоритарной системе) на парламентских выборах являются противниками так называемого президента республики Евгения Шевчука и сторонниками партии "Обновление" и ставленниками холдинга "Шериф".
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