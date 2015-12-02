В БПП заявляют, что только ликвидация ПМР устранит военную угрозу для Украины

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Только полный демонтаж ПМР как российского форпоста в регионе, как "серой зоны" на территории Молдовы может предоставить гарантии безопасного развития стран региона и устранить военные угрозы на наших границах", - написала она.

Член комитета по национальной безопасности и обороне отметила, что "чем больше Россия будет "качать" ситуацию в Молдове и Украине, тем жестче должна быть блокада Приднестровья".

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"Действия РФ в Молдове на фоне псевдовыборов в непризнанном Приднестровье являются продолжением российской политики дестабилизации в регионе, провокации массовых беспорядков, поощрения сепаратизма", - считает депутат.

По мнению Фриз, "проигрыш пропрезидентских сил в Приднестровье не является основанием для смягчения политики в отношении официального Тирасполя".

"Фактически мы видим смену одних пророссийских марионеток на других. Убеждена, что уровень невоенного давления на Тирасполь не должен уменьшаться", - отметила она.

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Напомним, что 29 ноября состоялись выборы как в Верховный Совет ПМР, так и выборы в местные органы власти самопровозглашенной республики.

По сообщениям СМИ, 31 из 43 победителей (депутаты ВС ПМР избираются по мажоритарной системе) на парламентских выборах являются противниками так называемого президента республики Евгения Шевчука и сторонниками партии "Обновление" и ставленниками холдинга "Шериф".

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