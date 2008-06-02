Народная самооборона отказалась встречаться с Ющенко

Народные депутаты от «Народной самообороны» настаивают, чтобы Президент Виктор ЮЩЕНКО отправил в отставку главу своего Секретариата Виктора БАЛОГУ и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня возле Секретариата Президента журналистам объявил депутат от «Народной самообороны» Олесь ДОНИЙ.

Он отметил, что соответствующее решение было принято вчера во время встречи членов «Народной самообороны».

Кроме того, О.ДОНИЙ отметил, что поскольку депутатам от «Народной самообороны» было отказано в отдельной встрече с Президентом Украины, то сегодня они не будут принимать участия во встрече Президента с членами парламентской фракции НУ-НС.

Как сообщается, сегодня в 10.30 в Секретариате Президента Украины планировалась встреча главы государства с членами фракции «Наша Украина – Народная самооборона».