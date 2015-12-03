"УКРОП" изменил принцип управления партией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил член политсовета Денис Борисенко.

"На сегодняшнем съезде мы изменили принцип управления нашей партией. Мы сделали так, чтобы как можно больше представителей регионов присутствовали в политсовете. Чтобы как можно больше людей принимали участие в управлении партией и впоследствии, чтобы это нововведение было перенесено на государственные и местные органы власти", - заявил он.

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В свою очередь мэр Днепропетровска, член политсовета партии Борис Филатов сообщил, что в состав политсовета вошел 31 человек. В их числе - народные депутаты, лидеры региональных организаций, а также общественные деятели. По словам Филатова, в политсовет «УКРОПа» изъявил желание войти писатель Василий Шкляр. (Ранее в состав политсовета «УКРОПа» входили 7 человек - УНИАН).

"Мы не собираемся монополизировать власть в партии. Мы хотим, чтобы в партии наши соратники могли делать достойную политическую карьеру", - заявил Филатов.

По словам членов политсовета, ротация в их рядах будет проводиться один раз в год.