Председатель Высшего административного суда подал в отставку
Председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло написал заявление об увольнении.
Об этом заявила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко.
«Мне известно о том, что председатель Высшего админсуда Нечитайло Александр Николаевич подал заявление об отставке. Для меня это не новость и не неожиданность, потому что он и раньше об этом говорил, что он думает о том, чтобы подать заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщила она, передает Радио Свобода.
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Симоненко считает, что Нечитайло написал заявлениеоб увольнении не из-за критики относительно деятельности суда.
«Я думаю, это не связано никоим образом ни с какими негативными высказываниями в адрес Высшего административного суда», – сказала она.
26 марта председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло написал заявление о сложении полномочий. Это решение он объяснил вступлением в силу изменений к закону о судоустройстве. После этого собрание судей ВАСУ приняли заявление Нечитайло.
30 марта собрание судей ВАСУ вновь избрали председателем Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло.
Александр Нечитайло возглавил ВАСУ в июне 2014 года.