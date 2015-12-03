В "гумконвоях" из РФ ввозится оружие для террористов - свидетельства задержанного боевика (видео)

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что задержанный террорист в апреле 2014 года принимал активное участие в захвате здания областного управления СБУ и штурме здания Луганской облгосадминистрации.

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Также боевик разгружал так называемые "гуманитарные конвои" из Российской Федерации, где, по его свидетельствам, было оружие и боеприпасы для террористов.