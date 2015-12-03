Президент Венецианской комиссии настаивает решительно проводить конституционные реформы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его видеообращении, которое было продемонстрировано во время конференции «Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы» сегодня в Киеве.

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Букиккио заметил, что реформа по децентрализации и судебная реформа в Украине давно ожидаемы. "Наконец, благодаря хорошему сотрудничеству между Венецианской комиссией и Конституционной комиссией под председательством председателя Верховной Рады господина Гройсмана, мы имеем проект конституционных изменений в обеих сферах, которые отражают рекомендации Венецианской комиссии", - сказал он.

Принятие конституционных изменений о децентрализации, отметил Букиккио, позволит Украине "уйти от советского наследия в виде централизованной системы власти и открывает путь к самоуправлению на местном и региональном уровне".

Изменения в Конституции в части правосудия, добавил Букиккио, значительно уменьшили бы политическое влияние на судей как со стороны президента, так и Верховной Рады. "Ряд положений, которые были включены в текст, позволят избавиться от коррумпированных или некомпетентных судей", - сказал он и добавил, что без всеобъемлющей реформы судебной системы борьба с коррупцией не будет иметь успеха.

Кроме того, президент Венецианской комиссии отметил, что изменения в Конституцию позволят отойти от "советской традиции прокуратуры" и обеспечат ее деятельность в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы, со стороны Венецианской комиссии, очень рады, что после многих лет неудачных попыток мы наконец подошли к такому моменту. Принятие этих изменений проходит с большим опозданием. И это только первый шаг в процессе реформирования", - сказал Букиккио.

Он подчеркнул, что необходимо будет принять еще ряд законов и внести изменения в отдельные законы. "А также изменения должны осуществляться на практике. Еще очень много работы надо выполнить. Но мы должны именно так решительно и быстро действовать", - подчеркнул Букиккио.

Кроме того, на конференции было продемонстрировано и видеообращение генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который отметил, что "конституционная реформа - это абсолютный приоритет сейчас". "Децентрализация является очень важной частью этой реформы", - сказал он.

Генсек добавил, что страны-члены ЕС и Совета Европы, такие как Италия, Испания, Великобритания и Скандинавские страны передали значительную часть власти на местный уровень.

"Мы можем использовать их опыт. И мы можем оказать практическую помощь, зная все особенности таких Конституций", - сказал Ягланд.

Он также отметил, что "Конституция обеспечивает работу в местных органах власти, и если они сильные, то они будут обеспечивать процветание страны". "И я считаю, что именно по такому пути должна двигаться Украина вперед", - сказал генсек.