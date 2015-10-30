Конституционная комиссия одобрила изменения в части правосудия и передаст их Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали почти все члены Конституционной комиссии, 5 - “воздержались”.

Конституционная комиссия решила одобрить наработанный рабочей группой проект изменений в Конституцию Украины о правосудии и после технико-юридической доработки данный проект изменений в Конституцию будет передан президенту Украины для рассмотрения”.

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В числе воздержавшихся, в частности, заместитель председателя Конституционной комиссии Виктор Мусияка, члены КК, депутаты из фракции “Народный фронт” Леонид Емец и Игорь Алексеев.

Алексеев в комментарии УНИАН отметил, что депутаты из фракции “Народный фронт” воздержались, поскольку считают, что должна быть создана “новая сеть судов, что позволило бы перезагрузить судейский корпус”.

По его словам, в данном проекте это не предусмотрено, поэтому депутаты и воздержались.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Венецианская комиссия одобрила рекомендации по судебной реформе в Украине.

В Администрации президента Украины 26 октября заявили, что в ближайшее время проект изменений в Конституцию в части правосудия будет доработан Конституционной комиссией с учетом заключений, предоставленных Венецианской комиссией и передан на рассмотрение президенту для внесения в Верховную Раду.