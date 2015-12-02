Когда придет Брут?

Российский президент Владимир Путин показал, что больше всего на свете он боится удара в спину. Особенно чувствителен президент РФ к коварным нападениям на свои беззащитные бомбардировщики, мирно сбрасывающие бомбы на головы местных жителей. И все же, у Путина есть ощущение, что Брут уже где-то рядом и готовит смертельный удар своему кремлевскому цезарю. Очевидно, что оснований для такой ситуации более чем достаточно.

Нынешний путинский режим – колосс на глиняных ногах. Одна нога – внешняя политика, напрочь растрескалась и провоцирует завал всей системы управления нынешней России. Посудите сами. С Украиной блицкриг не прошел. Содержать ДНР и ЛНР в условиях жестких санкций – занятие предельно экстремальное и экзотическое. Впихнуть назад разрушенные террористические анклавы на условиях Кремля в Украину пока никак не получается и, скорее всего, уже и не получится. «Вишенка на торте» внешнеполитических «успехов» Путина в 2014 году – Крым – превратился в «чемодан без ручки», который, как уже все понимают, будет отдан назад под украинскую юрисдикцию, но никто еще толком не понимает как.

Нынешний путинский режим – колосс на глиняных ногах. Одна нога – внешняя политика, напрочь растрескалась и провоцирует завал всей системы управления нынешней России.

«Блистательный ближневосточный блицкриг» РФ в Сирии в нынешнем году уже практически полностью превратился в аналог войны в Афганистане во времена СССР. Россия, не желая уступать США, Турции и другим недоброжелателям «русского мира», активно втягивается в сирийскую войну без полной надежды на хотя бы относительный успех. В процессе строительства – вторая крупная военная база Кремля в Сирии, активно наращивается группировка войск, которая уже вскоре будет превышать 5 тысяч военных и насчитывать около 100 самолетов и вертолетов. Переброшены и спецназ, и артиллерия, и ПВО. Опасаясь полного закрытия проливов Турцией после резкого обвала отношений, Кремль максимально интенсифицировал «сирийский экспресс», доставляя в эту многострадальную страну как можно больше живой силы и бронетехники. Только вот незадача, на самые современные системы российских вооружений у стран НАТО вокруг Сирии имеется уже свой ответ. Например, турецкая система Koral, к удивлению многих, оказалась способна напрочь ослепить российские С-400 и даже навести их на ложные цели.

Неожиданный ситуативный союзник Путина – президент Франции Олланд, возжелавший вместе с тонко знающим повадки террористов российским лидером, совместно ликвидировать ИГИЛ, вскоре обнаружит, что его российский партнер бомбит совершенно не тех, кого обещал, метая бомбы в хлебопекарни и рынки ранее спокойных сирийских городов, оставляя после себя сотни погибших. Нет сомнений, что долго пребывать в антиигиловском союзе с Путиным и Асадом французский президент не сможет.

Последняя надежда Путина – Китай – тоже уже давно не тот стратегический партнер, который сулил хозяину Кремля совместную власть над миром и победу над Западом. Например, не смотря на продолжающиеся путинские презенты Пекину в виде безвозмездных подарков небольших кусочков российских территорий, Поднебесная не горит желанием спасать цитадель «русского мира». К слову, совместно с Украиной КНР планирует вытеснять Россию с рынка легких самолетов-штурмовиков. Совместно с Турцией, записавшейся недавно в клуб главных «врагов России», Китай решил транспортировать грузы в Европу в обход России при помощи Казахстана, Азербайджана и Грузии. В данной связи, я думаю, никто не удивится, если следующим «гениальным» шагом российской внешней политики станет резкое ухудшение отношений с Китаем. Уж если и быть в кольце врагов – то полном, без исключений. В данном контексте, президент Беларуси уже почти договорился о своей дальнейшей судьбе с Западом, равно как и президент Казахстана, активно пытающийся создать новый внешний баланс сил для своей страны, который поможет Казахстану пройти через нынешнюю геополитическую турбулентность.

Финальным аккордом будет, если оно состоится, возвращение бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина в Кремль. Некоторые российские политические эксперты точно подмечают, что это может быть «многоходовочка» по мягкому снятию Путина с трона.

Вторая нога кремлевского колоса – внутренняя политика, тоже начинает крошиться в основании. Неожиданно для Путина свой характер показали дальнобойщики, идущие колонами на Москву. В Татарстане снова заговорили о необходимости возвращения суверенитета республике. На очереди и другие субъекты РФ, желающие отправиться в самостоятельное плавание. Финальным аккордом будет, если оно состоится, возвращение бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина в Кремль. Некоторые российские политические эксперты точно подмечают, что это может быть «многоходовочка» по мягкому снятию Путина с трона. К примеру, Кудрин сначала заменит первую часть тандема – премьера Медведева, а потом, объявивший о своей «резкой усталости» Путин, сделает премьера техническим главой российского государства до новых досрочных президентских выборов. Вообще, вариантов много, но для Украины (равно как и для всего мира) принципиально важно лишить нынешнюю Россию любого оружия массового поражения, а также привлечь к ответственности за тысячи погибших украинских граждан многих кремлевских преступников.

Есть ощущение, что история ускоряет свой разбег. И Владимир Путин, однажды посмотрев зеркало, увидит коллективного Брута за своей спиной, который уже пришел и давно ждет своего уставшего президента.

Совсем скоро будет финальный акт кремлевской драмы.

Роман Рукомеда