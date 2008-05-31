Богатырева поведала регионалам, как Колесников на нее топал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА назвала себя "простой русской женщиной из Краматорска".

Как передает корреспондент УНИАН, начиная свое выступление на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов сегодня в Донецке, она сказала, что ей, как и предыдущим выступающим сделали замечание по сокращению времени выступления.

"Борис Викторович (Б. КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) притопнул и говорит: "Недолго, это у вас не ваше совещание, а здесь партийная конференция". Мне выходит только надо сказать - вот стою я перед вами, простая русская женщина из Краматорска и хочу сказать следующее", - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Эту фразу делегаты конференции встретили бурными аплодисментами. После чего Р.БОГАТЫРЕВА продолжила свое выступление, в котором акцентировала на необходимости проведения конституционной реформы, поиске партнеров для Партии регионов в конституционном процессе и о достижениях В. КОЛЕСНИКОВА на посту председателя Донецкой облорганизации ПР.