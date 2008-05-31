Богатырева ушла в поиск политических партнеров

Для Партии регионов сегодня необходим поиск политических партнеров в конституционном процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член политсовета Партии регионов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

«Мы видим, как изменить Конституцию, но мы должны дать себе ответ, а с кем мы ее будем изменять, и кто наши политические партнеры», - подчеркнула она.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, «это могут быть и небольшие партии, это могут и большие партии, может, и не те партии, которые представлены в парламенте, а те общественные организации, которые сегодня могут стать тем локомотивом, и приведут сторонников к идеям Партии регионов».

Р.БОГАТЫРЕВА пояснила, что «даже самый высокий рейтинг Партии регионов не обеспечивает нам преимущество для того, чтобы принять Конституцию в том виде, в котором мы хотим ее предложить, чтобы обеспечить преемственность власти, как мы это видим».

«Поэтому поиск политических партнеров, а, значит, сегодня и диалог, который всегда Партия регионов предлагала всем и политическим оппонентам, и политическим союзникам, для того, чтобы найти партнеров в политическом конституционном процессе, сегодня необходим», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

В заключение она отметила, что Донецкая областная парторганизация «должна инициировать процесс обсуждения нашего проекта Конституции с тем, чтобы искать политических партнеров на той платформе, которую нам доверил избиратель».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ о создании Национального конституционного совета, который должен подготовить проект новой редакции Конституции Украины.

В совет вошли представители политических сил, общественности, юристы. В апреле этого года была обнародована концепция изменений в Конституцию, разработанная НКС.

В то же время фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов настаивают на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для внесения изменений в Конституцию.

Представитель БЮТ сообщил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предложенный блоком, существенно будет отличаться от концепции, разработанной Национальным конституционным советом. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что фракция внесет проект изменений в Конституцию, который будет иметь "консолидированную поддержку парламента".

16 мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов будет настаивать на принятии собственных изменений в Конституцию, а не предложенных другим силами, “тем более, наших оппонентов”.