В Мариуполе мэром избрали самовыдвиженца Бойченко – ГИК

На заседании Мариупольской городской избирательной комиссии большинством голосов был принят протокол, суммирующий результаты голосования по четырем районам.

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Об этом сообщает местный портал 0629 со ссылкой на данные Мариупольской ГИК.

По данным сводного протокола с результатом 88 тысяч 093 голоса избирателя городским головой Мариуполя был избран самовыдвиженец Вадим Бойченко.

Отмечается, что на втором месте самовыдвиженец Юрий Тернавский - 10 тысяч 207 избирателей. На третьем - Максим Бородин от партии "Сила людей", за него проголосовало 7 595 человек.

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По информации издания, четыре члена комиссии отказались подписывать протокол об окончательных результатах голосования, ссылаясь на то, что позже предоставят по данному вопросу "другое мнение". Один член комиссии воздержался.