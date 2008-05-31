Кличко просто обалдел, когда узнал, что можно и ногами, и ломами...

Бывший кандидат на должность Киевского городского председателя, лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО заявляет, что никогда не занимался и не будет заниматься подкупом избирателей.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 от 31 мая – 6 июня 2008 года).

"... есть граница, которую я не могу переступить. Ну не могу я покупать людей! Не могу даже представить, что кто-то это будет делать от моего имени!", - сказал В.КЛИЧКО.

При этом он отметил: "Сознаюсь, я много думаю об этом и все время прихожу к одной мысли: как бы искусно политики ни вели двойную игру, рано или поздно правда раскрывается, показывая их истинное лицо. Играя без правил, они рискуют своим будущим. Это закон. И он применим и в спорте, и политике. Вспомните 2004 год, а теперь посмотрите вокруг. По-моему, все предельно ясно".

В то же время В.КЛИЧКО сообщил, что недавно общался "с одним очень известным политологом и позволил себе возмутиться тем, что ряд людей за умеренную плату предлагали нам организовать применение подобных технологий".

По словам В.КЛИЧКО, его собеседник на такую реплику ответил: "...Виталик, ты же знал, куда идешь, почему ты не согласился?! Потом он мне долго объяснял, что бой, в который я ввязался — без правил, и в этой ситуации декларировать, что ты все равно будешь драться по правилам, по меньшей мере неразумно. Вообще, здесь нужно и ломами, и ногами, и ниже пояса... Я обалдел".