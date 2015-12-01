Порошенко заявляет, что международные партнеры позитивно воспринимают реформы в Украине в борьбе с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время представления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В частности, по словам Порошенко, вчера в Париже он встретился с более чем 30 главами государств и правительств, партнерами Украины.

Читайте такжеСытник: состав Антикоррупционной прокуратуры должен быть сформирован как можно скорее

«Когда я им сказал, что состоялось назначение (антикоррупционного прокурора – УНИАН), все очень положительно воспринимают те шаги и реформы, которые сейчас осуществляет Украина по борьбе с коррупцией: создание Национального антикоррупционного бюро, создание антикоррупционной прокуратуры», - отметил он.

«Обеспечение беспристрастного, независимого расследования дел по коррупции, тщательной работы по выявлению фактов коррупции – это именно то, чего ждут от нас общество и мир», - подчеркнул Порошенко.