Порошенко ожидает решительных и эффективных действий от НАБУ и антикоррупционного прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время представления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

По словам Порошенко, он с 1 декабря, то есть с сегодняшнего дня, ожидает решительных и эффективных действий и антикоррупционного прокурора, и Антикоррупционного бюро.

Читайте такжеПорошенко: ГПУ уже сегодня может передать все дела о коррупции в Антикоррупционное бюро

«Это новая страница, может, новая глава в истории Украины, и я уверен, что в ней не будет места коррупции», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября генпрокурор Виктор Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.