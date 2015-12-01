Украина получила от США непригодную для использования военную технику - The Washington Post

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В статье отмечается, что непригодная к использованию техника была обнаружена вблизи линии фронта, и ее происхождение можно определить по серийным номерам.

В частности, одно из подразделений украинских спецназовцев использует "Хаммеры", которые были изготовлены в конце 80-х – начале 90-х годов. Отмечается, что три внедорожника, которые использует подразделение, имеют пластиковые окна и двери – фактически не предоставляя никакой защиты.

Кроме этого, шины на одном из "Хаммеров" разорвались уже после того, как прошли несколько сотен километров. По мнению механика, это является результатом того, что техника слишком долго находилась на складе.

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Также, другое подразделение в составе 120 человек, по данным издания, получило один бронежилет того типа, которые американские военные перестали использовать в боях в середине 2000-х годов.

Официальный представитель Пентагона подполковник армии Джо Соуэрс прямо не прокомментировал состояние техники, которая отправляется, однако отметил, что США по-прежнему направляет оборудование и обеспечивает подготовку для того, чтобы "помочь Украине лучше контролировать и обеспечить защиту своих границ, работать более безопасно и эффективно, а также сохранить и закрепить свою территориальную целостность".

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Отмечается, что американские чиновники объясняют передачу Украине техники в плохом состоянии потребностью страны в быстрой помощи. По словам чиновников, США были не готовы к русской агрессии на востоке Украины, и поэтому пришлось помогать Украине без предварительной подготовки и наличия финансирования.

В материале отмечается, что пока непонятно, какая часть техники, которую получила Украина, является устаревшей.

Однако сообщается, что новое оборудование также было передано, это, например, приборы ночного видения и комплекты для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, украинские войска, по данным издания, получили современные средства связи и оборудование для артиллерии.

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Ранее УНИАН сообщал, что США "модифицируют" контрбатарейные радары для Украины, чтобы украинские Вооруженные силы не могли ответить на обстрел из России. В частности, американские чиновники отметили, что продвинутые американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36, которые по решению президента США Барака Обамы должна вскоре получить Украина, претерпевают изменения, которые сделают невозможными их использование для нанесения удара-ответа по территории России.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что внесение в радары указанных модификаций является симптомом "неадекватного убеждения" администрации Обамы, что президент России Владимир Путин изменит свою линию относительно Украины.