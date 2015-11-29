"Недолюстрированный" генерал Паскал напишет рапорт об увольнении из Нацполиции

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень заявила руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе.

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"Я только что вернулась из Ужгорода... Мы разминулись с господином Паскалом. Мы разговаривали в течение получаса. У господина Паскала такая позиция: не смотря на то, что он считает, что нет достаточных фактов, доказательств, он напишет рапорт об увольнении с Национальной полиции Украины", – сказала Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, "недолюстрований" бывший заместитель министра внутренних дел Паскал был назначен первым заместителем председателя Нацполиции – начальником уголовной полиции, с присвоением ему специального звания генерал полиции второго ранга в порядке переаттестации.

В "Общественном люстрационном комитете утверждали, что Паскал должен быть люстрирован как чиновник, работающий на руководящих должностях в милиции во времена президентства Виктора Януковича, причастный к попыткам силового разгона Майдана.