Голосование в Мариуполе: Полиция зарегистрировала 46 сообщений о нарушениях

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Мариупольского отдела полиции ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области.

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Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Приморское отделение полиции - 18, в Жовтневом и Ильичевском районах зарегистрировано всего по 10 заявлений от горожан, в Орджоникидзевском районе - 8.

На все заявления и сообщения о нарушениях на место своевременно прибывают сотрудники полиции, фиксируют тот или иной факт, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ЦИК уверяют, что голосование в Мариуполе и Красноармейске проходит "почти идеально".