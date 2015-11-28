Тука заявил о попытке покушения на него

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Понимаю, луганчан, вероятно, удивляют (раздражают) те дополнительные меры безопасности, которые они могут наблюдать вокруг ВГА и меня лично. Но... Где-то месяц назад в служебной машине вдруг отказали тормоза. Со слов водителя, "я жму, а они не тормозят". В результате водителю пришлось "догнать" грузовик. Благодаря тому, что мой автомобиль был бронированным, ни водитель, ни пассажир значительных повреждений не претерпели, только синяки. Пару недель назад в одном из кабинетов ВЦА обнаружили следы от выстрела. Простреленное окно из оружия калибром 9 мм. Продолжается следствие", - написал Тука.

Читайте такжеТука закрыл 12 блокпостов МВД на Луганщине

Также по его словам, два дня назад у здания ВГА найден предмет, похожий на взрывчатку.

"После исследования специалистами обнаружено, что это - рабочий макет. То есть, работающий механизм с управлением. Только ниши для взрывчатки оказались внутри пустыми. Такой себе "привет"... Поэтому, уважаемые, извините за неудобства, но специалисты считают, что меры безопасности надо еще повышать. Этакое сорри...", - написал он.