Тука опроверг информацию о нарушениях норм при размещении военных возле Сватово

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной ВГА, об этом Тука заявил на совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

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«С первых дней было немало слухов о том, что при расположении складов были нарушены нормы безопасности. Я хочу возразить, и уже об этом есть официальный доклад. Абсолютно все меры безопасности были приняты. По существующим стандартам, такие склады должны размещаться на расстоянии от 500 метров от жилых домов. До ближайшего дома было 1200 метров. Требования к глубине пунктов хранения боеприпасов на 50% превышают нормативы. То есть, уровень заглубления еще больше, чем надо. Уровень земельного вала вдвое превышал нормативы. То есть, наши Вооруженные силы сделали все, даже больше, чтобы уберечься от беды», - сказал Тука.

Он призвал не спекулировать на теме пожара на складах.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в городе Сватово Луганской области на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов.

По данным Минздрава, в результате происшествия сразу погибли два человека (1 - военнослужащий и 1 - гражданский) и 5 были травмированы.

2 ноября на складе нашли тела двух погибших в результате пожара военнослужащих.