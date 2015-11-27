Порошенко: Оккупанты в Крыму арестовывают крымских татар просто за то, что они крымские татары

Во временно оккупированной Автономной Республике Крым крымские татары находятся под жестким давлением, почти геноцидом со стороны правительства РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в университете города Лейден (Нидерланды).

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«Что значит Крым сейчас – это несколько сотен крымских татар, которые под очень жестким давлением, почти геноцидом со стороны правительства РФ. Они арестовывают крымских татар просто за то, что они крымские татары, они забирают их собственность, они арестовывают их лидеров и не позволяют им въезжать. Люди начинают понимать, что это значит», - отметил президент Украины.

«Можем ли мы предать этих людей? Нет», - заявил Порошенко.