Репрессии против крымских татар под видом заботы о «гражданах»

В принципе, все те, кто игнорировал мартовский псевдореферендум на полуострове, выступал и выступает за единую Украину, опасались преследований со стороны нелегитимных властей Крыма задолго до начала активных действий оккупантов. «Те, на кого этот «референдум» был рассчитан, могут сегодня, в некоторой эйфории, позволить себе неадекватное поведение относительно противников референдума», - заявлял заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

Наибольшую опасность для крымских татар, по его мнению, представляли экзальтированные «возвращением на Родину» пророссийские жители автономии и местная самооборона.

Запугивания и преследования, конфискация имущества, применение силы, незаконные задержания, увольнения с работы, допросы в ФСБ по обвинениям в «экстремизме», запреты въезда в Крым – с этим столкнулись сотни крымчан. Крымская полевая миссия по правам человека одной из системных проблем называет «насильственные исчезновения проукраинских и крымскотатарских активистов, многие из которых столкнулись с пытками и жестоким поведением». «Тело крымского татарина Решата Аметова, который принимал участие в антироссийском митинге, было найдено спустя две недели со следам пыток. До сих пор нет информации об исчезнувших в мае проукраинских активистах – Тимуре Шаймарданове, Сейране Зинедине, Леониде Корже. Неизвестной остается и судьба жителя Севастополя Василия Черныша – активиста Автомайдана, пропавшего в марте», - отмечают правозащитники.

При этом, по их данным, ситуация усугубляется «малоэффективными действиями крымской власти и правоохранительных органов по расследованию этих эпизодов». Но стоит ли ожидать расследования вопиющих преступлений от «правоохранителей», которые находятся в одной связке с настоящими преступниками – нелегитимными властями Крыма?

«На протяжении нескольких месяцев правоохранительные органы Крыма и РФ оказывают постоянное давление на крымскотатарский народ и Меджлис, - отмечают в офисе уполномоченного по правам человека в Украине Валерии Лутковской. – Такие действия властей РФ в отношении крымскотатарского народа приобрели характер систематических и дают повод для подозрений в целенаправленной дискриминации крымских татар по национальному признаку».

Меджлис должен исчезнуть?

Напомним, первые системные попытки притеснения несогласных с результатами мартовского псевдореферендума стартовали в конце апреля – начале мая. Въезд в Крым был запрещен лидерам Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову. 3 мая на «границе» с материковой Украиной едва не начались столкновения нескольких тысяч крымских татар и «пограничников», не впускающих Джемилева на Родину. Чтобы не провоцировать конфликт безоружных земляков с вооруженными русскими, лидер Меджлиса успокоил своих сторонников и уехал в Киев. А участников акции впустили обратно на территорию Крыма, но, после визитов к ним местных прокуроров и силовиков, всех оштрафовали.

После этого, 18 мая, в годовщину трагического для крымских татар события – депортации, им запретили провести траурный митинг. Нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, что татары, мол, «пытались морально унизить русских», а мероприятия, проводимые 18 мая ежегодно, использовались крымчанами как «шантаж действующей власти» и демонстрация того, что «татары готовы на все».

Кроме того, в мае, нелегитимные власти Крыма, в лице «прокурора» автономии Натальи Поклонской, заявили, что деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и вовсе будет прекращена. И в конце августа оккупационные власти начали воплощать эту идею в жизнь.

Сначала сотрудники ФСБ провели рейды по изъятию у проукраинских крымчан «запрещенной литературы». После – массовые обыски у крымских татар. Сергей Аксенов цинично назвал обыски «заботой о гражданах, о русских и о крымских татарах».

«Все действия, направленные на непризнание вхождения Крыма в состав России, будут преследоваться по закону. Кроме того, людям, которые разжигают межнациональную вражду на территории Республики Крым, будет запрещен въезд в Крым», - прокомментировала эти «мероприятия» Наталья Поклонская.

Естественно, «разжигателями» вражды снова оказались члены Меджлиса. «В дороге застало очередное известие о произволе со стороны оккупационных властей по отношению к крымским татарам, - написал на своей странице в Facebook Рефат Чубаров. – В Джанкое с поезда Киев-Симферополь ссадили Гаяну Юксель, члена Меджлиса крымскотатарского народа… Гаяна Юксель выезжала из Крыма в Киев, где живет ее муж Исмет , которому недавно было объявлено о запрете въезда в Крым».

Более того, по словам Мустафы Джемилева, крымская самооборона составила списки представителей местных меджлисов крымских татар, которых хотят «ликвидировать». В частности, «списки есть по Бахчисарайском и Судакском меджлисах». «Люди должны или исчезнуть, или их ликвидируют», - сказал он.

В поисках «экстремизма»

В результате подобных действий со стороны нелегитимных властей, часть крымских татар была вынуждена бежать с территории автономии. Но и на этом «забота» оккупантов о населении полуострова не закончилась.

17 сентября в Крыму было арестовано все движимое и недвижимое имущество общественной организации «Фонд «Крым», в здании которой располагается офис Меджлиса крымскотатарского народа. По словам руководителя секретариата Меджлиса Дилявера Акиева причиной ареста судебные приставы назвали долги организации. «В двух словах нам сказали, что якобы из-за какой-то задолженности, штрафов. Я вам с уверенностью говорю, что на сегодняшний день никаких задолженностей у «Фонда «Крым» нет. Ни одной копейки. Никаких решений суда о взыскании с нас каких-то штрафов. Такого ничего не было», - рассказал он.

К слову, накануне ареста имущества Фонда, 16 сентября, силовики провели в здании Меджлиса обыск и изъяли практически все компьютеры и документацию. Но уже 24 сентября оказалось, что найдено было также оружие. Во всяком случае, в департаменте информации и печати МИД России заявили, что «силовиками были изъяты несколько жестких дисков, экстремистская литература, документы и огнестрельное оружие». Одним из нарушений, послужившим основанием для обыска, оккупанты называют участие в составе учредителей организации «Фонд «Крым» лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которому запрещен въезд в Россию на 5 лет. В то же время, руководитель «Фонда «Крым» Риза Шевкиев заявляет, что учредителями благотворительной организации являются три человека, среди которых лидера крымских татар Мустафы Джемилева нет и в помине. Сейчас Фонд намерен отстаивать свои права в суде.

Но, видимо, действия пророссийской Фемиды в Крыму вряд ли будут кардинально отличаться от действий местных «правоохранителей», которые, к слову, после Меджлиса нацелились на уничтожение местных СМИ. В частности, 24 сентября руководство крымского телеканала АТР получило письмо из Центра по противодействию экстремизму. «В нем сказано, что Управление Рескомнадзора по Крыму и в Севастополе проинформировало МВД о том, что АТР, далее цитата, «упорно закладывает мысль о возможных репрессиях по национальному и религиозному признаку, способствует формированию антироссийского общественного мнения, преднамеренно разжигает среди крымских татар недоверие к власти и ее действиям, что косвенно несет угрозу экстремистской деятельности». На этом основании у АТР потребовали предоставить все правоустанавливающие документы, и список лиц, официально трудоустроенных на телеканале», - сообщил в своем Facebook журналист АТР Шевкет Наматуллаев.

Ждать помощи неоткуда

Во всей этой ситуации примечательно, что только российские и пророссийские чиновники как в Крыму, так и в Москве, в упор не замечают «репрессий по национальному и религиозному признаку» в адрес крымских татар, проводимых в оккупированной Россией автономии. «Мы обеспокоены продолжающимся запугиванием Меджлиса крымских татар в Крыму, в том числе нападениями на штаб-квартиру в Симферополе, обысками и допросами нескольких активистов Меджлиса, а также запугиванием журналистов, освещающих события», - заявила недавно глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон.

По ее словам, это не единичные события и они отражают тревожную ситуацию с правами человека на полуострове. «Неустойчивое положение меньшинств в Крыму, как это задокументировано в докладах ОБСЕ и ООН, остается предметом серьезной обеспокоенности», - сказала она.

Видимо, вняв этой обеспокоенности, «прокурор» Крыма Наталья Поклонская публично угрожает крымским татарам депортацией. А Россия выражает письменный протест в связи с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа во всемирной конференции по вопросам коренных народов, которая на днях состоялась в Нью-Йорке.

«Все данные акты ярко подтверждают ненависть и политику шовинизма, которую РФ осуществляет в отношении крымскотатарского народа от начала вооруженной оккупации и аннексии Крыма. Над крымскими татарами нависла реальная опасность расправы», - считает глава Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

В свою очередь, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отмечает, что целью Кремля и таких его приспешников как Аксенов, является полное разрушение автономной самоуправляемой структуры, которая пользуется широкой народной поддержкой, и которая является частью идентичности крымских татар, - Меджлиса.

«На самом деле, как-то повлиять на это и это остановить – инструментов нет. Ситуация обостряется и будет в дальнейшем усугубляться. Сегодня идет системное запугивание активистов и заметных авторитетных представителей центрального и регионального Меджлиса. Целью является разрушить саму возможность любого организованного сопротивления, посеять страх и недоверие, разрушить социальный капитал сообщества. Люди начинают бояться говорить о некоторых вещах, начинают подозревать друг друга в «стукачестве», - отметил он.

Эксперт считает, что ни ООН, ни другие международные институты сегодня ничем помочь не смогут, поэтому Украина и крымские татары останутся с этой проблемой один на один: «Что делать в этой ситуации? Флаг крымскотатарского народа сохранится на материковой Украине. А Меджлису придется начинать все снова, почти с нуля. Это тяжелый труд, но это – единственный выход».

Татьяна Урбанская