С декабря все части Нацгвардии будут начинать день с ритуального поднятия флага

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.

"Учитывая необходимость постоянного поддержания традиций, постоянного усиления символического восприятия жизни и учитывая опыт наших европейских коллег и коллег-военных из стран-членов НАТО, с 1 декабря впервые во всех частях и соединениях Национальной гвардии каждый день будет начинаться с поднятия государственного флага Украины", – проинформировала начальник пресс-службы НГУ Светлана Павловская.

Читайте такжеСМИ: За вывешивание флага Украины на высотке в Москве - арест на 10 суток