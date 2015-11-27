С декабря все части Нацгвардии будут начинать день с ритуального поднятия флага

14:14, 27 ноября 2015
Политика
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С 1 декабря во всех частях Национальной гвардии каждый день будет начинаться с ритуала поднятия Государственного Флага Украины.

ngu.gov.ua

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.

"Учитывая необходимость постоянного поддержания традиций, постоянного усиления символического восприятия жизни и учитывая опыт наших европейских коллег и коллег-военных из стран-членов НАТО, с 1 декабря впервые во всех частях и соединениях Национальной гвардии каждый день будет начинаться с поднятия государственного флага Украины", – проинформировала начальник пресс-службы НГУ Светлана Павловская.

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