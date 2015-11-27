В запорожской "Самопомощи" уверяют, что они не объединялись с демократическими партиями

"Мы не обсуждали этот вопрос на заседании фракции. Более того, мы еще главу фракции не выбрали", - сказал депутат "Самопомощи" от Олег Королев, пишет Times.zp.ua.

При этом вчера запорожский нардеп Игорь Артюшенко написал о том, что часть депутатов "Самопомощи" согласились сотрудничать с демократическими силами. При этом, по словам Артюшенко, во время подписания меморандума не присутствовали лишь два депутата от "Самопомощи" из шести: Дарья Трухан и Елена Галкина.

"Они вышли из зала вместе со всем составом депутатов от "Оппозиционного блока" и "Новой политики", - написал Артюшенко.

Гарна вчорашня новина з Запорізької міської ради: демократичні сили об'єдналися і підписали меморандум про міжфракційне ... Posted by Ігор Артюшенко on 26 ноября 2015 г.

В пресс-службе нардепа 061 пояснили, что во время подписания меморандума в зале присутствовали четверо из шести депутатов от "Самопомощи", что было воспринято как их поддержку меморандума.

При этом, ни одной подписи представителей "Самопомощи" под соответствующим документом нет.

Напомним, сразу после первой сессии запорожского горсовета, которая состоялась 25 ноября, депутаты от "УКРОПа" заявили, что для формирования демократического большинства в горсовете не хватает трех голосов "Самопомощи".