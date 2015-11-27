В основе уголовного преследования Корбана не должно быть политики - Наливайченко

Об этом говорится в предоставленном агентству УНИАН ответе Наливайченко на публичное обращение к нему Корбана, где тот просил экс-главу СБУ прояснить некоторые моменты относительно инкриминируемых ему преступлений, мотивируя это тем, что именно Наливайченко возглавлял спецслужбу в период, когда появились материалы, которые легли в основу обвинения.

В своем ответе Наливайченко, во-первых, отмечает: «Мне не известно о наличии уголовного производства непосредственно в отношении Вас по указанным Вами эпизодам, в частности относительно похищения Рудыка, Величко или других физических лиц в течение 2014-2015 гг., финансовых злоупотреблений средствами общественной организации «Фонд обороны страны», либо что касается Вашего вмешательства в избирательный процесс в Украине в 2014-2015 гг..».

Во-вторых, согласно его информации, Корбан способствовал расследованию путем добровольной явки на допросы в СБУ для дачи показаний.

В-третьих, он не владеет данными о возможных попытках пересечения Корбаном государственной границы до и после публичных заявлений.

В-четвертых, Наливайченко не известны факты возможного давления Корбана на следователей, свидетелей или потерпевших по уголовным процессам во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Экс-председатель СБУ также отмечает, что по объективным причинам он не может сейчас владеть всей информацией, на основании которой следственный орган и суд принимали решение о задержании Корбана, однако считает, что выборочное уголовное преследование и давление на политиков со стороны власти недопустимо.

Вспоминая расследование убийства в Волновахе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей капитана СБУ Виктора Мандзика Наливайченко считает, что это является «делом чести для СБУ», и отмечает, что, получив оперативную информацию в отношении лиц, которые могут обоснованно подозреваться в совершении этого преступления, СБУ задержала, в частности помощника-консультанта народного депутата Украины.

«Я не отказываюсь ни от одного своего заявления по поводу убийства в Волновахе капитана СБУ и требую, чтобы досудебное расследование, которое осуществляют следователи МВД, было всесторонним, полным и непредвзятым. Должен состояться открытый суд, а виновные понести справедливое и жесткое наказание. В связи с этим показания, которые Вы дали (Корбан – УНИАН), занимая должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации, являются важными для выяснения всех обстоятельств», - отметил Наливайченко.

Кроме того, Наливайченко подчеркнул, что никогда не выполнял политических заказов, а за время руководства СБУ во время первого и второго мандатов делал все для того, чтобы спецслужба была вне политики, хотя, по его словам, не всегда это было просто.

«Запугивания, манипуляции и давление, против которых восстали украинцы два года тому назад, не имеют права вернуться. Говорю это как тот, кто с первого и до последнего дня протеста, был вместе и среди людей», - подытожил экс-глава СБУ.