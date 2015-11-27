Томбинский рассказал, когда Еврокомиссия начнет ознакомление с принятыми ВР "визовыми законами"

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"У нас было 25-го заседание высоких представителей, мы обсуждали те элементы, которые нужны для того, чтобы Европейская комиссия отработала отчет по вопросам безвизового режима и выполнения условий. К середине декабря этот отчет должен быть готов. Будет еще много встреч – 7 декабря будет заседание Совета ассоциации. Впереди еще есть работа", - сказал дипломат.

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Он отметил: "А относительно экспертизы принятых законов, то как они будут подписаны и опубликованы – мы будем работать".

Как сообщал УНИАН, ранее Томбинский заявил, что Европейский Союз не выражал никакой оценки относительно принятого Верховной Радой пакета законов по визовой либерализации.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявлял, что пока еще не поступало со стороны ЕС выводов или оценок относительно принятых законов. “По одному из законов из пакета безвизового режима мы не получили никаких возражений на данный момент, на данную минуту. Поэтому они будут подписаны и обнародованы”, - сказал Гройсман.