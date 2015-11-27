Сегодня Рада рассмотрит закон о прекращении гражданства за преступления против нацбезопасности (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент сегодня рассмотрит, в частности, законопроект об амнистии в 2015 году.

В числе прочего, будет рассматриваться ряд проектов законов, касающихся лишения граждан государственных наград, сокращения их перечня.

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Кроме того, ВР рассмотрит изменения в Уголовный кодекс относительно усиления защиты прав на недвижимое имущество.