Тимошенко уволила “отца” скандальной вакцины

Сегодня премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение Кабмина об освобождении Николая Проданчука от должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины с формулировкой “по собственному желанию”.

Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.

Напомним, что именно Николай Проданчук 25 апреля объявил о начале в Украине кампании по массовой иммунизации против кори и краснухи, в ходе которой планировалось вакцинировать 9 миллионов украинцев в возрасте от 15 до 29 лет.

По его словам, чтобы кампания массовой вакцинации прошла успешно, необходимо было сделать прививку свыше 95% лиц в возрасте от 15 до 29 годов. “Только тогда мы можем гарантировать нашим гражданам будущее без эпидемий кори и краснухи. Это то мероприятие, которое должно защитить и наше общество, и соседние страны”, - отметил Проданчук.

Он также сообщил, что “в Украину уже завезено 9 миллионов доз вакцины против кори и краснухи, холодильные установки для хранения вакцины, специальные шприцы и упаковки для их утилизации”.

Заместитель Проданчука Людмила Мухарская тогда отвечая на вопрос относительно качества и безопасности вакцины, убеждала, что “вакцина прошла очень серьезное исследование в Украине, имеет квалификацию ВООЗ и ее применение регламентируется законодательством Украины”.

13 мая 11-класник из Краматорска умер через несколько часов после прививки этой вакциной. В целом с подозрением на поствакцинальные реакции вследствие прививки вакциной против кори и краснухи в Украине было госпитализировано около 100 человек. Некоторые из них попали в реанимацию.