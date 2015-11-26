Полиция: авто МВД, сбившим насмерть киевлянку, управлял вольнонаемный водитель (видео)

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"За рулем служебного автомобиля автохозяйства МВД Украины был вольнонаемный водитель", - отмечается в нем.

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Напомним, около 9:00 в четверг в Подольском районе Киева иномаркой с номерами МВД была сбита 41-летняя киевлянка, скончавшаяся до приезда скорой помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Видео с места происшествия доступно по ссылке. Предупреждаем, что видео не рекомендуется к просмотру слабонервным.