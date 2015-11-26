Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутатов Филатова, Огневич и Атрошенко

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Бориса Филатова (№3522), избранного в одномандатном избирательном округе №27, Днепропетровская область, в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

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За это решение проголосовали только 207 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.

Также Верховная Рада не поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Златы Огневич (№3462). Как передает корреспондент УНИАН, депутаты трижды голосовали за проект постановления, однако ни разу предложение не набрало необходимых 226 голосов. Максимум "за" голосовали 212 депутатов.

Народные избранники не поддержали и проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Владислава Атрошенко (№ 3521). За это решение депутаты голосовали трижды, однако ни разу предложение не набрала необходимых 226 голосов. Максимальное количество голосов депутатов составило лишь 213.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат, кандидат от партии "Всеукраинское объединение патриотов - УКРОП" Филатов победил во втором туре выборов городского головы Днепропетровска 15 ноября.

В свою очередь певица Огневич 10 ноября заявила о намерении сложить полномочия народного депутата, отметив, что при обстоятельствах, которые сложились, она как культурный деятель не видит пользы в своем пребывании в парламенте.