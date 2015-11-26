Во фракции БПП собирают подписи за выражение недоверия правительству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Барна заявил сегодня на брифинге.

В то же время на уточняющий вопрос УНИАН, это его личная инициатива или инициатива фракции БПП, Барна ответил: “Это непосредственно моя точка зрения и тех людей, которые меня поддерживают”.

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Он отметил, что вчера был начат сбор подписей и за отставку правительства уже подписались 9 народных депутатов. При этом депутат напомнил, что для регистрации проекта постановления необходимо минимум 150 подписей.

На брифинге Барна подчеркнул, что заявление Яценюка, что в случае отставки правительства и его отставки фракция “Народный фронт” выйдет из коалиции, нельзя расценивать иначе, «как шантаж”. Барна отметил: “Поведение это напоминаю, простите, старую проститутку, которая ни на что не способна, но требует лучшей работы и денег”.

При этом Барна добавил: “Арсению Яценюку я бы посоветовал просто как мужику достойно покинуть пост и, соответственно, дать возможность работать новому правительству для сохранения коалиции”.

“Хватит насиловать страну и народ своей бездарностью”, - сказал Барна.