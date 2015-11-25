Часть депутатов из БПП создали отдельную внутрифракционную группу - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Мустафа Найем.

"Пятнадцать народных депутатов фракции БПП объединились в Антикоррупционную платформу, главной задачей которой будет противодействие коррупции в парламенте и парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что депутаты, которые вошли в данную группу, договорились согласовывать свои позиции по вопросам повестки дня работы парламента, по кадровым вопросам.

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"Временными координаторами депутатского объединения были выбраны Виктор Чумак и Мустафа Найем", - отметил народный депутат.

Отмечается, что среди депутатов, которые вошли в новое объединение - Виктор Чумак, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Наталья Новак, Егор Фирсов и другие.

О борьбе с коррупцией. Просто кричать не эффективно и не имеет смысла. (Для этого не нужно было идти в парламент, можно ... Posted by Mustafa Nayyem on Tuesday, November 24, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что на заседании парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" вечером 23 ноября группа депутатов обвинила часть руководства фракции в коррупции и организации информационных провокаций.

В свою очередь, лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко утверждает, что никакого конфликта во фракции нет. По словам депутата, на фракции “всегда проходит прямой разговор откровенных людей, в том числе, неприятные друг другу вещи мы привыкли говорить в глаза”.