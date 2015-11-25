Часть депутатов из БПП создали отдельную внутрифракционную группу - нардеп
Часть народных депутатов из фракции БПП объединились в отдельную внутрифракционную группу.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Мустафа Найем.
"Пятнадцать народных депутатов фракции БПП объединились в Антикоррупционную платформу, главной задачей которой будет противодействие коррупции в парламенте и парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти", - говорится в сообщении.
Найем отметил, что депутаты, которые вошли в данную группу, договорились согласовывать свои позиции по вопросам повестки дня работы парламента, по кадровым вопросам.
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"Временными координаторами депутатского объединения были выбраны Виктор Чумак и Мустафа Найем", - отметил народный депутат.
Отмечается, что среди депутатов, которые вошли в новое объединение - Виктор Чумак, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Наталья Новак, Егор Фирсов и другие.
О борьбе с коррупцией. Просто кричать не эффективно и не имеет смысла. (Для этого не нужно было идти в парламент, можно ...Posted by Mustafa Nayyem on Tuesday, November 24, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что на заседании парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" вечером 23 ноября группа депутатов обвинила часть руководства фракции в коррупции и организации информационных провокаций.
В свою очередь, лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко утверждает, что никакого конфликта во фракции нет. По словам депутата, на фракции “всегда проходит прямой разговор откровенных людей, в том числе, неприятные друг другу вещи мы привыкли говорить в глаза”.