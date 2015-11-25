Сегодня Рада рассмотрит отмену ввозной пошлины на электромобили (прямая трансляция)

Также нардепы рассмотрят проект постановления о государственной поддержке публикаций, научных, образовательных и исследовательских программ, направленных на освещение объективной и достоверной информации об агрессии Российской Федерации против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предполагается также рассмотреть ряд постановлений о рекомендациях и проведении парламентских слушаний.

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Среди прочего будет рассматриваться, в частности, проект постановления о присуждении в 2015 году премии Верховной Рады за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Запланировано рассмотреть проект постановления о даче согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Хозяйственного суда Киевской области Павла Скутельника.