Заместитель министра обороны Гусев подал в отставку
Заместитель министра обороны Юрий Гусев написал заявление об увольнении с должности.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Вчера я принял решение написать заявление об увольнении, которое вчера я отдал Министру обороны Украины, в команде которого очень приятно и почетно работать в сложное для государства время", - пояснил Гусев, добавив, что причиной для заявления являются различного рода публикации и информационные сообщения.
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«Теперь мою судьбу должен решить он (министр), а Вас, мои уважаемые читатели, прошу с пониманием отнестись к тем сообщениям и пресс-конференциям, что так тщательно планируются людьми, которым не нравится наша работа в Минобороны", - добавил Гусев.
Ранее УНИАН сообщал, что в Департаменте кадровой политики Министерства обороны Украины создано подразделение для проведения психологического опроса кандидатов на различные должности, в котором будут использовать полиграф.