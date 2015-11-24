Заместитель министра обороны Гусев подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я принял решение написать заявление об увольнении, которое вчера я отдал Министру обороны Украины, в команде которого очень приятно и почетно работать в сложное для государства время", - пояснил Гусев, добавив, что причиной для заявления являются различного рода публикации и информационные сообщения.

Читайте такжеСМИ: заместитель министра энергетики написал заявление об отставке

«Теперь мою судьбу должен решить он (министр), а Вас, мои уважаемые читатели, прошу с пониманием отнестись к тем сообщениям и пресс-конференциям, что так тщательно планируются людьми, которым не нравится наша работа в Минобороны", - добавил Гусев.

Ранее УНИАН сообщал, что в Департаменте кадровой политики Министерства обороны Украины создано подразделение для проведения психологического опроса кандидатов на различные должности, в котором будут использовать полиграф.