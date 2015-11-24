Во французском парламенте уверяют: об Украине никто не забыл, несмотря на ситуацию в Сирии
Председатель комитета по иностранным делам национального собрания Франции Элизабет Гигу уверяет, что, несмотря на ситуацию в Сирии, об Украине никто не забыл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гигу сказала сегодня на брифинге в Киеве.
«Нынешняя ситуация, в которой Сирия занимает очень много места в политической повестке дня нашего высшего руководства, которое привлечено к ряду переговоров, конечно, отнимает много усилий и времени, но ситуация в Сирии и Ираке никоим образом не означает, что мы забываем о важности украинского вопроса», - заявила она.
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«Мы вынуждены заниматься двумя кризисами - как на Ближнем востоке, так и в Украине, и вовсе это не означает, что мы должны смешивать эти две темы. По обеим мы продолжаем свой диалог с Россией, мы считаем, что надо это делать, пытаясь совместно находить решения, но это совсем не мешает нам в этом диалоге четко обозначать и отстаивать наши собственные принципы, позиции и требования», - добавила Гигу.