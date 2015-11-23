Порошенко подчеркнул важность общей позиции Украины и ЕС по санкциям против России

Для Украины важно иметь общую и консолидированную позицию с Евросоюзом относительно санкций против РФ в связи с оккупацией Россией части территории Донбасса и непризнания российской аннексии Крыма.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с министрами иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, Люксембурга Жаном Ассельборном и Нидерландов Бертом Кундерсом, сообщает президентская пресс-служба.

«Очень важно, что мы имеем общую и консолидированную позицию с Европейским Союзом относительно санкций против России в связи с оккупацией Россией части территории Донбасса и четкую и твердую позицию непризнания российской аннексии Крыма и сохранения санкций в связи с этим», – отметил он.

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«Главы внешнеполитических ведомств, в свою очередь, отметили, что в это непростое для всех время Европейский Союз не забывает об Украине и подтверждает свою твердую солидарность с украинским народом в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности государства», - говорится в сообщении

Президент Украины и министры также обсудили подходы к глобальной борьбе с терроризмом, учитывая недавние террористические акты, имевшие место в Париже. Они выразили единую позицию о необходимости объединения усилий международного сообщества для предупреждения и преодоления террористической угрозы, откуда бы она не исходила.

«В условиях высокой террористической угрозы, которая сейчас присутствует в Европе и в мире после ужасной трагедии в Париже, террористических актов в Мали хотел бы заверить, что мы плечо к плечу с нашими партнерами в борьбе против терроризма», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства также подчеркнул, что Украина остается верной делу поиску виновных в катастрофе самолета МН17 и созданию соответствующего трибунала для привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, Порошенко поблагодарил министра иностранных дел Бельгии за ратификацию его страной Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая фактически завершила этот процесс государствами - членами Европейского Союза.