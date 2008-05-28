Ющенко сегодня в Торонто
09:25, 28 мая 2008Политика
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Президент примет участие в бизнес-форуме
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл из Виннипега в Торонто.
Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что сегодня в Торонто В.ЮЩЕНКО примет участие в бизнес-форуме «Перспективы украинско-канадского сотрудничества после вступления Украины в ВТО» и проведет встречу с украинской общиной.
Как сообщалось, с 26 по 29 мая В.ЮЩЕНКО осуществляет государственный визит в Канаду.
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