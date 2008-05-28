Ющенко сегодня в Торонто

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл из Виннипега в Торонто.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что сегодня в Торонто В.ЮЩЕНКО примет участие в бизнес-форуме «Перспективы украинско-канадского сотрудничества после вступления Украины в ВТО» и проведет встречу с украинской общиной.

Как сообщалось, с 26 по 29 мая В.ЮЩЕНКО осуществляет государственный визит в Канаду.