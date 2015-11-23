Россия до сих пор игнорирует запросы Украины об экстрадиции Азарова - ГПУ

Об этом заявил помощник генпрокурора Владислав Куценко в эфире телеканала "112 Украина".

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"К сожалению, прокуратура РФ никак не комментирует свое бездействие. ГПУ 6 февраля этого года обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о задержании и взятии под стражу с целью последующей экстрадиции бывшего премьера Украины Азарова. По сей день, несмотря на наши неоднократные напоминания, РФ не дает никакого ответа на наш запрос", - заявил Куценко.

Напомним, что в январе 2015 года Интерпол объявил Азарова в международный розыск. В отношении бывшего премьера также открыт ряд уголовных производств.